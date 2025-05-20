محلية النواب تستدعي محافظ كفر الشيخ لهذا السبب

كتب- نشأت علي:

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى جلسة بحضور محافظ كفر الشيخ بسبب مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: السيد شمس الدين، هدى الطنباري، باسم حجازي، جميانة لويس، بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى تاريخه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025.

وأعربت لجنة الإدارة المحلية عن استيائها من عدم تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص طلب الإحاطة وأنه رغم دعوتها لعقد اجتماع تنسيقي في المحافظة بحضور النواب والجهات المعنية إلا أنه لم يتم تنفيذ التوصية وإشراك النواب ودعوتهم للحضور.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: لي عتاب على نائب محافظ كفر الشيخ الذي كان حاضراً معنا في اللجنة على عدم دعوة النواب لحضور الاجتماع التنسيقي بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى، وعلى محافظ كفر الشيخ التحقيق في هذه الواقعة.

وأشار السجيني، إلى أن توصيات البرلمان ملزمة للجهة التنفيذية، ولابد أن تلتزم المحافظة بتنفيذ توصيات اللجنة، كما يجب أن يكون هناك تعاون مع النواب والاستماع إلى رؤيتهم لأنهم نبض الشارع والمواطن.

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن أداء محافظة كفر الشيخ ومدى تعاملها وتعاونها مع النواب.

وانتقد نواب كفر الشيخ مقدمي طلبات الإحاطة التأخير في حل مشكلة الإسكان الاجتماعى وتسبب معاناة الشباب رغم توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبين بتسليم الأرض وتسليم الوحدات السكنية للشباب الحاجزين وإنهاء هذا الموضوع.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لجلسة 10 يونيو المقبل، حيث سيتم عقد جلسة بحضور المحافظ.