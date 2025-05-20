رفض رشوة 2 مليون جنيه.. تكريم مستشار وزير العمل للنظم التكنولوجية

كتب- محمد نصار:

كرم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران، وزير العمل، بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة.

كما تم تكريم وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأداء عملهم بأمانة، وحرصهم الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث، حتى تسليمها إلى ذويهم رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه، ومنهم: أبو الحسن عبدالحميد، نبيل محمود عبدالحفيظ، حسن إمام عبد الوهاب أبو ليلة، إبراهيم فوزي الجمل، أحمد ربيع صاوي، وعبد الرؤوف حسين.

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