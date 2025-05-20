كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، احتفالًا لخريجيها المُعينين في وزارة الأوقاف الذين جرى تدريبهم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وتم تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقى الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، كلمة نائبًا عن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، قدَّم خلالها التهنئة إلى الخريجين من أبناء الكلية، وحثهم على الجد والاجتهاد في أداء رسالة الدعوة إلى الله علي بصيرة؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

وطالب الصاوي، الخريجين بالفخر والاعتزاز، كونهم تخرجوا من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وأنهم حملة ميراث النبوة.

وتعد كلية الدعوة الإسلامية، هي الأولى من بين الكليات الشرعية في عدد المعينين بوزارة الأوقاف بإجمالي عدد 115 إمامًا.

حضر الحفل، الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد رمضان أبو بكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح الباجوري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان عفيفي، مدير المراكز الثقافية السابق بوزارة الأوقاف المشرف على الخريجين.

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