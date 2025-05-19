حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين

كتب- عمرو صالح:

أعلن الحزب عن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين، برئاسة عبدالله غراب، وذلك ضمن استراتيجية الحزب الرامية إلى تعزيز دوره في الملفات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والتعدين.

وجاء التشكيل كالتالي:

أمين الأمانة:

م/ عبدالله غراب

الأمناء المساعدون:

مجدي جلال

فكري يوسف

طارق الفلاوي

ياسمين شعراوي

أعضاء الأمانة المركزية:

حسام التوني

أحمد سليمان

شيرين سلام

أشرف أبو العيش

بهاء غبريال

وقد أكد الحزب أن تشكيل هذه الأمانة يأتي تفعيلًا لرؤية الحزب في دعم الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام موارد الطاقة، والمشاركة الفعالة في رسم السياسات ذات الصلة بالتعدين واستكشاف الثروات الطبيعية.

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