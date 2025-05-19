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محافظ القاهرة يناقش آليات الحفاظ على تراث العاصمة

10:08 م الإثنين 19 مايو 2025

الدكتور إبراهيم صابر

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كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بالمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ود. سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ود. حماد عبد الله حماد عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ود سيف أبو النجا أستاذ العمارة ورئيس جمعية المهندسين المعماريين، ود. سحر عطية أستاذ العمارة بكلية الهندسة وعضو مجلس النواب.

تناول اللقاء مناقشة الحفاظ على تراث محافظة القاهرة كواحدة من أقدم العواصم في العالم.

شهد الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق وعدد من قيادات المحافظة.

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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفاظ على تراث العاصمة جهاز التنسيق الحضاري
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