5 من نجوم الكرة المصرية ينضمون لشبكة تليفزيون النهار

كتب-عمرو صالح:

أعلنت شبكة تليفزيون النهار قبل قليل في بيان لها اتمام الاتفاق مع نجوم الكرة المصرية الكبار جمال عبدالحميد وهاني رمزي وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد بلال للانضمام إلى شاشتها كخبراء محللين بالبرامج الرياضية.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار، إن الاتفاق يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقنوات التي انطلقت منذ بداية 2025 ولاقت مردوداً كبيراً على مستوى نسب المشاهدة ومازالت مستمرة.

وأضاف الكحكي : " تطوير ودعم المحتوى الرياضي على رأس أولوياتنا لكونه المحتوى الجماهيري الأول، و إنضمام هؤلاء النجوم الكبار إلى شاشتنا هو قوة كبيرة لاشك فيها حيث نسعى لتقديم خدمة إعلامية مميزة وجذابة لمشاهدينا".

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن نجوم الكرة الكبار خبراء التحليل سيبدأ ظهورهم خلال أيام عبر التوك شو الرياضي +90 الذي يقدمه الإعلامي الشاب أمير هشام في التاسعة والنصف من السبت إلى الأربعاء وهو البرنامج المشهود له بالمصداقية والموضوعية.

وأضاف أن انضمام النجوم الكبار سيمنح شاشة النهار قيمة مضافة ومهمة سواء على مستوى التحليل الفني أو مناقشة الأحداث والقضايا الرياضية.

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