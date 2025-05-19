إعلان

5 من نجوم الكرة المصرية ينضمون لشبكة تليفزيون النهار

08:19 م الإثنين 19 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الاتفاق بين نجوم الكرة المصرية وتليفزيون النهار
  • عرض 5 صورة
    الاتفاق بين نجوم الكرة المصرية وتليفزيون النهار
  • عرض 5 صورة
    الاتفاق بين نجوم الكرة المصرية وتليفزيون النهار
  • عرض 5 صورة
    الاتفاق بين نجوم الكرة المصرية وتليفزيون النهار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

أعلنت شبكة تليفزيون النهار قبل قليل في بيان لها اتمام الاتفاق مع نجوم الكرة المصرية الكبار جمال عبدالحميد وهاني رمزي وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد بلال للانضمام إلى شاشتها كخبراء محللين بالبرامج الرياضية.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار، إن الاتفاق يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقنوات التي انطلقت منذ بداية 2025 ولاقت مردوداً كبيراً على مستوى نسب المشاهدة ومازالت مستمرة.

وأضاف الكحكي : " تطوير ودعم المحتوى الرياضي على رأس أولوياتنا لكونه المحتوى الجماهيري الأول، و إنضمام هؤلاء النجوم الكبار إلى شاشتنا هو قوة كبيرة لاشك فيها حيث نسعى لتقديم خدمة إعلامية مميزة وجذابة لمشاهدينا".

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن نجوم الكرة الكبار خبراء التحليل سيبدأ ظهورهم خلال أيام عبر التوك شو الرياضي +90 الذي يقدمه الإعلامي الشاب أمير هشام في التاسعة والنصف من السبت إلى الأربعاء وهو البرنامج المشهود له بالمصداقية والموضوعية.

وأضاف أن انضمام النجوم الكبار سيمنح شاشة النهار قيمة مضافة ومهمة سواء على مستوى التحليل الفني أو مناقشة الأحداث والقضايا الرياضية.

اقرأ أيضًا:

صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو

السيسي يستقبل نظيره اللبناني: نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية فورًا

سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجوم الكرة المصرية شبكة تليفزيون النهار علاء الكحكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا

إعلان

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها
ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم