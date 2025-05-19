منظومة المدفوعات الرقمية.. بيان من السياحة بشأن تطوير خدمات الحج والعمرة

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والبنك الدولي، والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر.

وبحسب بيان، شارك في اللقاء كل من ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة

جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.

التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة

وأشارت سامية سامي، إلى أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة ضمن رؤية مصر 2030، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل المعاملات النقدية، ودعم الشمول المالي.

تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين

أكدت أن الوزارة تعمل بتوجيهات من الوزير على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين، ورفع كفاءتها بما يحقق أفضل تجربة ممكنة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودي، لا سيما في مجال تيسير العمليات المالية وتحقيق أقصى درجات الأمان في الدفع.

وأوضحت أن التعاون مع القطاع الخاص وشركات السياحة المصرية يلعب دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرات، مشيدة بجهود تلك الشركات في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية استخدام الوسائل الرقمية في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

الآليات الممكنة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في موسم الحج والعمرة

خلال اللقاء، تم استعراض الآليات الممكنة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في موسم الحج والعمرة، والترويج لوسائل الدفع الإلكتروني لدى الحجاج والمعتمرين من الجانبين، كما تم عرض تجربة مصر في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب ناصر تركي عن تقديره لعمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا على التزام شركات السياحة المصرية بتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين منذ بدء إجراءات السفر وحتى العودة.

تبسيط إجراءات الدفع الرقمي

وشدد أحمد إبراهيم على ضرورة تبسيط إجراءات الدفع الرقمي بما يراعي احتياجات مختلف فئات الحجاج، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر من قبل الشركات مع المواطنين يسهم في تسهيل عملية التحول نحو الدفع الإلكتروني.

وأشاد الوفد السعودي والدولي بما شهده اللقاء من أفكار بناءة وتصورات مبتكرة، مؤكدين التزام المملكة بتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية مستقبلية، للاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن تجربة آمنة وسلسة للحجاج والمعتمرين المصريين.

اقرأ أيضًا:

ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية

8 توجيهات من جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن الامتحانات

...