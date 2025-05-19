محمد شحاتة: مصر مليئة بفرص العمل ويجب على الشباب استغلالها

كتب- نشأت علي:

قال محمد شحاتة، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن المشروعات القومية التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة إعجاز وليس إنجاز.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الملتقي الثاني للهجرة الشرعية وتأهيل الشاب لسوق العمل، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، وتحت رعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

وأكد "شحاتة"، أن المشروعات القومية العملاقة، ساهمت في خفض نسبة البطالة، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات التي تستحوذ على نسبة كبيرة جدًا من العمالة المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أنه خلال إشرافه على حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطر، كان هناك حالة من الانبهار بين أبناء الجالية بالمشروعات القومية التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح شحاتة، أن ما شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة من مشروعات عملاقة مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مدينة دمياط للأثاث ومشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة إلى جانب سلسلة المدن الجديدة الكبرى، كل ذلك يؤكد أن البلاد مقبلة على نهضة اقتصادية حتى وإن تأخرت قليلا.

وطالب من الشباب المشاركين في الملتقى، أن لا يتسرعوا وراء حلم السفر للخارج الا بعد استنفاذ جميع الفرص في مصر، خاصة أن هناك العديد من المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة داخل البلاد تتخطي أقرانهم الذين سافروا للعمل بالخارج ، متابعا : مصر مليئة بالفرص ويجب أن تستثمروها جيدًا.

ووجه "شحاتة" في ختام كلماته الشكر للدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، على النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بجهود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، في دعم الشباب المصري على كافة الأصعدة واهتمامه بشباب المصريين بالخارج.