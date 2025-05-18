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بعد قليل.. مؤتمر صحفي يجمع رئيس الوزراء ونائب مدير صندوق النقد

05:17 م الأحد 18 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يعقد بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مع نائب مدير صندوق النقد الدولى.

وكان قد استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

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الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي صندوق النقد
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