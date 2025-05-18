اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر تنويهًا عاجلًا بشأن طقس الإثنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلا بشأن الظواهر الجوية المسيطرة غدًا الإثنين.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50 : 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

كما توقعت نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات.