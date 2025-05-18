اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر تنويهًا عاجلًا بشأن طقس الإثنين
05:12 م الأحد 18 مايو 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلا بشأن الظواهر الجوية المسيطرة غدًا الإثنين.
وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50 : 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.
كما توقعت نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات.
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