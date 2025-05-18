امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة.. بيان مهم من وكيل وزارة التعليم

كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن مديرية التعليم بالجيزة، إن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واصل جولاته الميدانية اليوم الأحد، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تفقد عددًا من المدارس التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

استهل عطية جولته بزيارة مدرسة محمد كريم الابتدائية المشتركة، حيث تفقد لجان الامتحانات واطمأن على انتظام سير العمل، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وضمان توزيع الطلاب بشكل متوازن. كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

التأكيد على الشفافية والانضباط

وفي زيارته لمدرسة سعد زغلول الرسمية لغات، أكد عطية على أهمية التزام المراقبين والملاحظين بتعليمات الدقة والشفافية، مشيرًا إلى أن توفير الأجواء النفسية الهادئة للطلاب داخل اللجان يسهم في تحسين أدائهم وضمان نزاهة الامتحانات.

إشادة بالتنظيم داخل السعيدية الثانوية

وشملت الجولة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، حيث أبدى عطية إعجابه بالمستوى التنظيمي العالي داخل اللجان، مثنيًا على الجهود المبذولة من إدارة المدرسة والهيئة المعاونة. وأكد أن الانضباط العسكري للطلاب والكوادر ساعد في تحقيق بيئة امتحانية مثالية.

متابعة دقيقة في المدارس الإعدادية

اختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولته بزيارة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين، حيث أشاد بالتزام الإدارة التعليمية والهيئة المعاونة بالإجراءات المحددة، ووجّه بضرورة تسليم أوراق الأسئلة والإجابات في المواعيد المحددة، وتوثيق الحضور والانصراف بدقة. كما أكد على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور والرد على استفساراتهم بما يعزز من شفافية العملية التعليمية.

وخلال تصريحاته، شدد سعيد عطية على أن الطلاب يستحقون بيئة امتحانية آمنة، منظمة وعادلة، ولا مجال للتقصير.

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