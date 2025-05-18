الصحة: جولة تفقدية لفريق "الطب العلاجي" على مستشفيات قنا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان قيام فريق الإدارة المركزية للشئون العلاجية بجولة ميدانية شملت عددًا من مستشفيات محافظة قنا، ضمت مستشفيات نجع حمادي العام، وقنا العام، وأبوتشت الجديدة، وذلك لمتابعة جودة الخدمات العلاجية والطوارئ المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على مدى جاهزية المنشآت الطبية.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية، والتأكد من تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

متابعة دقيقة لمستشفى نجع حمادي العام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الجولة بدأت بتفقد مستشفى نجع حمادي العام، حيث اطلع الفريق على أقسام الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسلامة إجراءات تسجيل الحالات. كما شملت الزيارة قسم العناية المركزة، حيث تم مراجعة الحالات المحتجزة وكفاءة الأجهزة.

وشملت الجولة أيضًا قسم التعقيم المركزي، وجرى التأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى، مع التوجيه بعقد تدريبات دورية للفريق الطبي على أحدث البروتوكولات.

كما تم تفقد الحضّانات، ومعمل الكيمياء، وبنك الدم، وغرف سحب العينات والتبرع، بالإضافة إلى مراجعة وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 29 ماكينة.

وأوصى الفريق بإعادة توزيع الغرف والأسِرة في العيادات الخارجية حسب معدلات التردد، وتفقد أيضًا قسم الرمد، حيث تم الاطلاع على قوائم عمليات المياه البيضاء والارتشاح، والتوجيه بإعداد خطة لإنشاء عيادة للأورام بالتنسيق مع مركز أورام قنا، إلى جانب تكويد قسم العظام والمفاصل الصناعية بمستشفى قنا العام.

جولة بمستشفى قنا العام

من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، أن الفريق استكمل جولته بزيارة مستشفى قنا العام، حيث تفقد قسم العناية المركزة وراجع الملفات والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب وحدة القسطرة القلبية ومعدلات العمليات ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما شملت الجولة تفقد قسم الحضانات، والتوجيه بإجراء الصيانة الدورية للأجهزة، وتوفير مستلزمات التشغيل بكميات كافية، مع تنسيق الخدمات المعملية بين مستشفيات المحافظة، ووضع خطة للتعاقد مع أطباء التخصصات الحرجة بالتعاون مع الجامعات.

زيارة مستشفى أبوتشت الجديدة

واختتم الفريق جولته بزيارة مستشفى أبوتشت الجديدة، حيث تم تفقد قسم الطوارئ، ومراجعة آلية تسجيل وتحويل الحالات، وخط سير المريض داخل المستشفى، كما تم التأكد من كفاءة قسم الحضّانات الذي يعمل بطاقة 11 حضانة، والتوجيه بسرعة تشغيل أجهزة "السيباب" و"الفنت".

كما راجع الفريق قسم العناية المركزة الذي يضم 8 أسرة، وأوصى بزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 36 ماكينة، والاطمئنان على كفاءة محطة معالجة المياه، ومتابعة العيادات الخارجية وتجهيزاتها الطبية والفنية.

واختتم الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، بأن الفريق قام أيضًا بمراجعة أقسام العمليات والعلاج الطبيعي والتعقيم، والتوجيه بزيادة أعداد الفرق الطبية والتمريض بالتنسيق مع باقي المستشفيات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.

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