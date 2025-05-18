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رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

10:43 ص الأحد 18 مايو 2025
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 36 درجة.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة اليوم على مناطق من محافظة مطروح، مع مزيد من التحسن في الحالة الجوية خلال الأيام القادمة.

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