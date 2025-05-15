أبرز جهود مديرية العمل بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن أبرز جهود مديرية العمل خلال الشهر الماضي، والتي شملت توفير 1,191 فرصة عمل بالقطاع الخاص، إلى جانب تعيين 150 شابًا من ذوي الهمم المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، في إطار خطة المحافظة لدعم الشباب وتعزيز فرص التوظيف.

وأكد المحافظ أن المديرية نفذت حملات تفتيش شملت 119 منشأة يعمل بها 11,923 عاملًا، أسفرت عن تحرير 128 محضر مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.

كما أشار إلى تنفيذ حملات تفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية شملت 41 منشأة يعمل بها 15,020 عاملًا، وذلك في ضوء التزام المحافظة بتطبيق معايير الأمان داخل أماكن العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وفي جانب الرعاية الاجتماعية، أوضح المحافظ أنه تم صرف منحة شهر رمضان وعيد الفطر لـ 22,205 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية.

وأشاد المحافظ بجهود المديرية في دعم التشغيل، والحد من البطالة من خلال التعيينات، وبرامج التدريب المهني، وندوات نشر ثقافة العمل الحر، ورعاية العمالة غير المنتظمة.

من جانبه، قال محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، إنه تم خلال الشهر تنفيذ 4 ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، استفاد منها 85 عاملًا، كما تم إصدار 3905 شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل في دعم الشباب والتقليل من معدلات البطالة، من خلال التعيينات، وبرامج التدريب المهني، وندوات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب رعاية العمالة غير المنتظمة.

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