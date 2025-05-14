وزير العمل: مد فترة التقديم على بعض الوظائف القيادية بالوزارة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن مد فترة التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها" لمدة شهر إضافي.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي بهدف شغل هذه الوظائف وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن تفاصيل الإعلان عن هذه الوظائف متاحة اعتبارًا من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك عبر الرابط التالي: هنا. ويمكن للمinterestedين الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم من خلال هذا الرابط.

وأكد الوزير جبران أن هذا الإعلان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعيين الكفاءات والقيادات التي تتمتع بالأمانة والكفاءة والمهارة اللازمة لرفع مستوى أداء الجهاز الإداري للدولة. كما أكد على أن الاختبارات ستجري بشفافية ومصداقية كاملة لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات المؤهلة.

من جانبها، أوضحت السيدة نورا حافظ، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن فترة التقديم ستمتد لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025. وأشارت إلى أن الطلبات والمستندات المستوفاة سيتم تسليمها باليد شخصيًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بالعاصمة الإدارية – حي الوزارات، وذلك يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. وشددت على أنه لن يتم قبول الطلبات التي تصل قبل تاريخ النشر، أو عن طريق البريد، أو بعد الموعد المحدد.

وأضافت حافظ أن قرار مد فترة التقديم لمدة شهر يأتي في إطار الشفافية واستكمالًا للإعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، بهدف إتاحة المزيد من الفرص أمام الراغبين في التقدم لهذه الوظائف القيادية.

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