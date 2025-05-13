منتدى ناصر الدولي" يحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية

وكالات

نظم منتدى ناصر الدولي للقيادة، التابع لوزارة الشباب والرياضة، زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، احتفالًا بمرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، وبالشراكة الممتدة بين مصر والأمم المتحدة.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة النسخة الخامسة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: " مصر والأمم المتحدة: 80 عامًا تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمي"، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من 80 دولة حول العالم.

جلسة نقاشية في مقر جامعة الدول العربية

تخللت الزيارة جلسة نقاشية حضرها الوزير المفوض فيصل علي غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة، إلى جانب وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول الوزير، وعلاء الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وحسن غزالي، مؤسس المنتدى.

في كلمته، رحّب الوزير المفوض غسال بالمشاركين، مشيدًا بدور جامعة الدول العربية كمنصة للتعاون العربي المشترك منذ تأسيسها عام 1945، حين اجتمعت سبع دول عربية على هدف التحرر وتوحيد الصف.

وأكد أن الجامعة ليست فقط مكانًا لاجتماعات السياسيين، بل تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلام، مع إيلاء أولوية خاصة للقضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها "رمز الإرادة والصمود"، موجهًا تحية للشعب الفلسطيني ودعاءً بالرحمة للشهداء.

ناقش المشاركون خلال الجلسة عددًا من القضايا العربية والدولية، وآليات عمل الجامعة للتعامل مع التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتفعيل الدور العربي في الساحة العالمية.

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل أروقة الجامعة، أعقبها التقاط صور تذكارية، وسط أجواء من التقدير والحفاوة.

أشاد اللواء إسماعيل الفار بأهمية الزيارة، معتبرًا إياها من أبرز فعاليات منحة ناصر، لما تمثله من فرصة لتعريف المشاركين بتاريخ الجامعة وإنجازاتها على الصعيدين العربي والدولي، ودورها في توثيق الروابط بين الدول العربية.

ضمن البرنامج التدريبي للمنحة، نظم المنتدى ورشة عمل تفاعلية حول "أنماط القيادة"، هدفت إلى تعريف المشاركين بأساليب القيادة المختلفة، من الحسم واتخاذ القرار السريع، إلى التشاور والمشاركة، وترك مساحة للفريق، والتركيز على التطوير والتوجيه. وتضمن التدريب تمثيلًا لمواقف واقعية لاختبار مدى فعالية كل نمط في السياقات المختلفة.

وعُقدت جلسة نقاشية بعنوان "مصر والأمم المتحدة – 80 عامًا من التأسيس والشراكة"، شارك فيها عدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من بينهم إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة "يونيسف"، ومروة علم الدين، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارتها سلمى توفيق، خريجة الدفعة الرابعة من منحة ناصر.

تناولت الجلسة قضايا السكان والصحة الإنجابية، ودور الأمم المتحدة في دعم المرأة والشباب، مع التركيز على ضرورة تعزيز الصحة النفسية والجسدية للمرأة، وتمكين الشباب لقيادة التغيير في مجتمعاتهم، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وتركز النسخة الخامسة من منحة ناصر الدولية على نقل التجربة المصرية في بناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار الأممي حول دور المرأة والشباب في السلم والأمن، إلى جانب إلقاء الضوء على قضايا الجنوب العالمي، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتوعية المشاركين بأدوار الأمم المتحدة وتأثيرها في دعم قضايا الدول النامية.