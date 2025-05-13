وزير العمل: 319 مليونًا و680 ألف جنيه دعمًا لـ"التدريب المهني"

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025 الجاري، بلغ 85 مليونًا و745 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن 319 مليونًا و680 ألف جنيه، على دعم منظومة التدريب المهني.

جاء ذلك خلال ترؤس جبران مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنعقد اليوم بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الوزير استمرار دور هذا الصندوق في دعم وتمويل كل الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كل الشركاء.

وأوضح جبران تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك.. وناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل الصندوق.