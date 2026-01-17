تداول إجابات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي على تليجرام

شهدت جروبات الغش عبر تطبيق "تليجرام" نشاطًا ملحوظًا، حيث جرى تداول ما قيل إنها إجابات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026، بالتزامن مع انعقاد الامتحان حاليًا في عدد من المحافظات وذلك بعد بدء اللجان.

وجاء تداول الإجابات عقب تمكن تلك الجروبات من نشر صور لأوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، وذلك بعد مرور جزء من الوقت من توزيعها داخل اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

وتداول أعضاء جروبات الغش الصور والملفات على نطاق واسع، مدعين أنها النسخة الرسمية لامتحان اللغة العربية، في وقت يؤدي فيه الطلاب الامتحان داخل اللجان، ما أثار حالة من الجدل والغضب بشأن استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني رغم الإجراءات المشددة.

