إعلان

تداول إجابات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي على تليجرام

كتب : أحمد الجندي

11:47 ص 17/01/2026

طلاب الشهادة الإعدادية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت جروبات الغش عبر تطبيق "تليجرام" نشاطًا ملحوظًا، حيث جرى تداول ما قيل إنها إجابات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026، بالتزامن مع انعقاد الامتحان حاليًا في عدد من المحافظات وذلك بعد بدء اللجان.

وجاء تداول الإجابات عقب تمكن تلك الجروبات من نشر صور لأوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، وذلك بعد مرور جزء من الوقت من توزيعها داخل اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

وتداول أعضاء جروبات الغش الصور والملفات على نطاق واسع، مدعين أنها النسخة الرسمية لامتحان اللغة العربية، في وقت يؤدي فيه الطلاب الامتحان داخل اللجان، ما أثار حالة من الجدل والغضب بشأن استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني رغم الإجراءات المشددة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تداول إجابات امتحان اللغة العربية جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام إجابات اللغة العربية للإعدادية على تليجرام طلاب الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
أخبار مصر

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
شئون عربية و دولية

البرهان: الحكومة السودانية ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
السيسي يبحث تأمين احتياجات مصر من الغاز خلال صيف 2026
أخبار مصر

السيسي يبحث تأمين احتياجات مصر من الغاز خلال صيف 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026