توقيع عقود شراكة مصرية- سعودية مع "بنده العالمية لتجارة التجزئة- مصر"

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مراسم توقيع عقود شراكة مصرية- سعودية مع شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة- مصر، إحدى كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتم توقيع العقود بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ممثلة في العميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة، والدكتور بندر حموه رئيس مجلس إدارة شركة بنده مصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة - المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بحضور نخبة من قيادات الجانبين؛ حيث حضر من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب شركة بنده حضر عبد الله الصبّان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الزهراني عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني، ووليد عيسى نصار المدير العام لشركة بنده في مصر، وأحمد شريف المدير المالي بنده- مصر، ومحمد المنشاوي مدير الشؤون القانونية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية؛ لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الإمداد والتوزيع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور بندر حموه أن مجموعة بنده تضع السوق المصرية في مقدمة أولوياتها الاستثمارية، معربًا عن تقديره الدور الحيوي لوزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وشدّد حموه على التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة، ودعم المبادرات الحكومية الرامية لتحسين كفاءة سلسلة الإمدادات.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، وتطوير استراتيجيات حديثة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد؛ بما يضمن وصول السلع الغذائية بأفضل جودة وسعر مناسب للمواطنين.

جدير بالذكر أن شركة بنده مصر بدأت نشاطها في مصر عام 2015 بافتتاح أول فرع بمدينة 6 أكتوبر، ثم توسعت بافتتاح 6 أفرع على مدار 9 سنوات، وصولًا إلى تجديد فرعي الشركة بمدينة نصر والعبور، بإجمالي استثمارات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وأكد العميد أحمد فتحي أهمية التعاون المشترك بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة بنده- مصر؛ لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، بما يخدم المواطن المصري ويدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

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