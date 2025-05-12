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2500 جنيه.. مجلس النواب يوافق على مكافآت تدريب لخريجي الصيدلة

03:10 م الإثنين 12 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 3 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلقة بقيمة مكافأة التدريب الإجباري لخريجي الصيدلة.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة (3):

يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

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مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
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