وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الدولي لدعم استراتيجية "الفاو" لإدارة الآفات

كتب- عمرو صالح:

غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجهًا إلى مدينة باري الإيطالية، للمشاركة في الاجتماع الدولي الرفيع المستوى، الخاص بدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، والذي يعقد في مدينة بارى في إيطاليا، خلال يومي 12 و 13 مايو الجاري.

ويشارك في الاجتماع، عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، في بلدان الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، فضلا عن ممثلو الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في هذا المجال، والعديد من كبار الخبراء والمسئولين في هذا المجال من مختلف الدول.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الزراعة وبعض من نظراءه بالدول المختلفة، وعدد من مسئولي المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون الزراعي المشترك لدعم قطاع الزراعة في مصر ودول الشرق الأدنى.

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