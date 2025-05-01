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الرئيس السيسي يهنئ نظيره البولندي بمناسبة ذكرى يوم الدستور

01:07 م الخميس 01 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الدستور.

وفي هذا الإطار، أوفد الرئيس، أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية بولندا بالقاهرة؛ لنقل تهنئته بهذه المناسبة الوطنية.

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