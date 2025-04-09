4 محاور.. خير راغب مرشح "مجلس الصحفيين" يعلن برنامجه الانتخابي

كتب- محمد أبو بكر:

قال خير راغب، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجه الانتخابي يركز على 4 محاور أساسية تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين وتطوير العمل الصحفي.

المحور الأول: الخدمات

وأشار راغب إلى أنه عمله كصحفي متخصص في تغطية أخبار قطاع النقل والمواصلات لمدة 20 عامًا، ويسعى إلى جذب أكبر قدر من الخدمات المتميزة للصحفيين في جميع وسائل المواصلات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تمكن من توفير 8 خدمات و8 تخفيضات في وسائل المواصلات الرئيسية التي تخدم الصحفيين، مشيرًا إلى أن العديد من الخدمات الأخرى تم تفعيلها بالفعل دون انتظار الانتخابات.

المحور الثاني: الحماية الاجتماعية

ولفت المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه يسعى إلى تحويل صندوق التكافل في النقابة إلى "صندوق زمالة" ما يؤدي إلى زيادة مدة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق إلى أكثر من أربعة أضعاف ما يحصل عليه وفقًا للقانون.

المحور الثالث: برنامج التطوير المهني

أوضح خير راغب، أن البرنامج يعتمد على الاستفادة القصوى من مركز تدريب نقابة الصحفيين، ويهدف إلى تطوير المهنة في المؤسسات الصحفية بشكل فعلي وليس من خلال تدريب الصحفيين داخل مبنى النقابة فقط.

ولفت إلى أنه سيتم التوسع في التدريب ليشمل الموظفين المسؤولين عن المواقع الحكومية بهدف تحسين الرسالة الإعلامية على مستوى المواقع الإلكترونية "الخاصة والحكومية"

المحور الرابع: تعزيز الحماية القانونية والمهنية

أشار "راغب" إلى أنه يسعى لإنشاء مكتب داخل نقابة الصحفيين يتولى إصدار الموافقات الخاصة بالفعاليات الصحفية، وتوفير بطاقة معتمدة للصحفيين تضمن حمايتهم أثناء تغطيتهم للأحداث.

ونوه إلى ضرورة مراجعة القانون 280 لسنة 2018 وتعديل كافة البنود التي تعيق عمل الصحفيين في الشارع.

وأشارر إلى معاناة الصحفيين المراسلين في المحافظات من نقص الحماية القانونية وعدم توفر محامين لمساعدتهم، مشددًا على أهمية توفير محامين للنقابة.

وأكد خير راغب، أن برنامجه الانتخابي يعتمد على خطط حقيقية قابلة للتنفيذ وليس مجرد وعود، مشيرًا إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون للجمعية العمومية والزملاء الصحفيين في اختيار الأعضاء الذين يمثلونهم في مجلس النقابة.

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