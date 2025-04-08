السيسي وماكرون يتفقدان مستشفى العريش

كتب- محمد نصار:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، رفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستشفى العريش بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، قبل دقائق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

سر كارت المترو للرئيس ماكرون.. مصدر: ليس اشتراكًا وسعره 120 جنيهًا

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش

صرف إعانة عاجلة للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا".. تفاصيل