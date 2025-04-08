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السيسي وماكرون يتفقدان مستشفى العريش

02:41 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

السيسي وماكرون

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كتب- محمد نصار:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، رفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستشفى العريش بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، قبل دقائق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون مستشفى العريش شمال سيناء
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