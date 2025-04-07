ماكرون: نثمن جهود السيسي لتحقيق السلام ونرفض تهجير الفلسطييين

كتب- محمد نصار وأ ش أ:

أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وقال "نثمن جهود الرئيس السيسي لتحقيق السلام في المنطقة، ونرفض التهجير القسري للفلسطييين، وندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الفرنسي، والرئيس السيسي بقصر الاتحادية اليوم الاثنين، عقب مباحثات بين الجانبين وتوقيع عدد من إتفاقيات التعاون الثنائي وإتفاقية ترفيع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.