بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، قبل قليل، نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2025، لطلاب المعاهد الأزهرية.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: هنا

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، بإجمالي جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه.

وجاءت جوائز وحوافز مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن على النحو التالي:

- المتفوقين في المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم وتجويده طبقًا للمسابقات المعتمدة.

أولا.. مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم:

- المركز الأول 24.

- المركز الثاني 20.

- المركز الثالث 16.

- المركز الرابع 12.

ثانيا.. مسابقة وزارة الأوقاف الدولية:

- المركز الأول 18.

- المركز الثاني 14.

- المركز الثالث 10.

- المركز الرابع 6.

ثالثا.. المسابقات الدولية الأخرى المعتمدة:

- المركز الأول 12.

- المركز الثاني 8.

- المركز الثالث 6.

- المركز الرابع 4.

ويشترط في الطلاب الحاصلين على درجات الحافز أو الإعفاء من المصروفات ما يلي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بأحد المعاهد الأزهرية.

- ألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية.

- ألا يكون الطالب راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

- أن تكون نتائجهم نهائية ومعتمدة من إدارة تلك المسابقة.

- وحال حصول الطالب على أكثر من مركز من المراكز الأربعة الأولى في أكثر من مسابقة منصوص عليها تضاف له الدرجة الأعلى فقط من بين درجات هذه المسابقات.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعدة عودة البرودة

بعد تكرار اشتعال النار في شقق سكنية.. 5 مخاطر لترك شاحن الهاتف في الكهرباء