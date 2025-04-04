تحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع نسبة فقر الدم لدى المواطنين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والتى كشف فيها عن أن 40% من المصريين يعانون من فقر الدم، وفقًا لبيانات المسح السكاني وأن تداعيات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل وأن السمنة والأنيميا لدى الأطفال تؤثر سلبًا على الإدراك.

ووجه "أمين"، تحية تقدير واحترام للدكتور خالد عبدالغفار على شجاعته فى الإدلاء بهذه التصريحات والتي تؤكد شفافية الحكومة متسائلاً فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات الصحية المزمنة.

وهل هناك برامج وتوقيتات زمنية للحكومة للحد من هذة المشكلات؟.. وماهي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع نسبة فقر الدم لدى المواطنين بهذه الصورة الكبيرة والتى وصلت إلى 40%.