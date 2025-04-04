بعد إحالته لباحث دعوة.. "الأوقاف" تعيد داعية شهير للعمل خطيبا بمسجد الفتح برمسيس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، موافقة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على عودته للخطابة وصعود المنابر بعد أن تمت إحالته لباحث دعوة بمديرية القاهرة، قبل سنوات.

وقال أبو بكر عبر صفحته على "فيسبوك": يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الأوقاف، والشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، على نقلي لمسجد الفتح بميدان رمسيس".

وتابع:" أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهور المنيل عامة وجمهور مسجد صلاح الدين على ما أولوني به من حب وتقدير ساعد على نجاح تلك الفترة الوجيزة التى قضيتها فى هذا المسجد العامر، والشكر موصول لجميع العاملين بإدارة جنوب ومديرها الخلوق".

وأحيل الشيخ محمد أبو بكر، إلى باحث دعوة بمديرية أوقاف القاهرة مع منعه من صعود المنابر قبل عدة سنوات، بحسب قرار لجنة القيم بوزارة الأوقاف.

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