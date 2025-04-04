العيد القومي للجيزة.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمدينة الصف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ طه النعماني، ويلقي خطبة الجمعة الشيخ محمد عبدالعال الدومي، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "وأما اليتيم فلا تقهر”، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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