مصر والبحرين تطلقان منصة تعاون سياحي من دبي -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحؤ، وزير السياحة والآثار، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بمملكة البحرين، ورشة العمل السياحية المهنية المشتركة التي نظمتها وزارة السياحة والآثار في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركة البلدين في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) المُقام حالياً ويستمر حتى 1 مايو المقبل.

وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من جانب عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية ونظيرتها البحرينية، كما تم توجيه الدعوة أيضًا إلى شركات السياحة المصرية المشاركة بالمعرض وعددها 35 شركة؛ من بينها 5 شركات تعمل في السوق الصينية.

واستهل وزير السياحة والآثار فاعليات الورشة بكلمة قصيرة رحب خلالها بشركات السياحة المصرية والبحرينية المُشاركة بالورشة، متمنيًا أن تكون هذه الورشة مفيدة ومثمرة وتحقق الهدف المرجو منها كمنصة مبدئية للتعاون بين شركات السياحة المصرية والبحرينية.

تحقيق نمو صناعة السياحة

وأكد فتحي أنه ما زال هناك الكثير الذي يمكن تقديمه من خلال هذا التعاون بما يسهم في تحقيق نمو صناعة السياحة في البلدين، مشيراً إلى استعداد الوزارتين لدعم هذا التعاون وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتحقيق شراكات ناجحة ومتعددة في هذا المجال بما يعمل على تحقيق حركة السياحة بالبلدين للمستويات المأمولة منها.

العمل والتعاون السياحي المصري- البحريني

وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من العمل والتعاون السياحي المصري- البحريني، وأن تشهد الفترة المقبلة نموًّا متسارعًا في حركة السياحة في البلدين؛ فالقطاع السياحي الخاص هو قاطرة صناعة السياحة، وله دور فعال ومحوري في هذا القطاع الحيوي لوضع البلاد في مصاف الدول السياحية الكبرى.

ووصفت وزيرة السياحة البحرينية التعاون بين مصر والبحرين بالوطيد في جميع المجالات ومنها السياحة، وأن هذه الورشة تعكس الحرص المتبادل للبلدين الشقيقين على تضافر الجهود التسويقية للترويج السياحي.

إقامة الشراكات المباشرة بين الشركات في البلدين

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تبني برامج تسويقية مبتكرة وإقامة الشراكات المباشرة بين الشركات في البلدين، مؤكدة أن البلدين الشقيقين لديهما القدرة على الترويج المشترك لبلادهما كمقاصد سياحية دولية، ومشيرة إلى المباحثات الثنائية التي تمت بينها وبين وزير السياحة والآثار على مدى الشهور القليلة الماضية في تحديد ووضع السبل الفعالة والصحيحة للترويج.

وأكدت الوزيرة ما تتمتع به مصر والبحرين من مقومات سياحية والترويج التكاملي لبرامج تسويق سياحية مشتركة، موجهة إلى أسواق دول شرق آسيا واستثمار ما توفره البحرين من خطوط طيران مباشرة نحو هذه الأسواق، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين إلى كلا البلدين.

تعزيز التعاون السياحي المشترك

وناقش الجانبان، خلال الورشة، سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك وتبادل الخبرات للعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى البلدين؛ لا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من خطوط الطيران المباشرة بين البحرين ومختلف الأسواق السياحية البعيدة لدعم حركة السياحة إلى البلدين وجذب السائحين منها خصوصًا من دول شرق آسيا.

سبل وآليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين

وتم مناقشة سبل وآليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين من خلال الإعداد والتسويق لبرامج سياحية تكاملية مشتركة بينهما؛ مما يُسهم في رفع معدلات التبادل السياحي.

إمكانية التعاون في تنظيم العديد من المنتجات السياحية

وبحث الجانبان إمكانية التعاون في تنظيم العديد من المنتجات السياحية؛ لا سيما منتج سياحة حفلات الزفاف والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض MICE.

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