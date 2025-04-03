علامات إصابة الطفل بالتوحد.. كيف تكتشفها في وقت مبكر؟

كتب- أحمد جمعة:

في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، تتجه الأنظار إلى أهمية الاكتشاف المبكر لهذا الاضطراب الذي يؤثر على آلاف الأطفال حول العالم، فالتوحد ليس مجرد حالة طبية، بل تحدٍّ اجتماعي وأسري يتطلب فهماً عميقاً ودعماً متكاملاً.

ومع تزايد الوعي، يصبح التعرف على العلامات المبكرة للإصابة خطوة أساسية في مساعدة الطفل على النمو والتكيف.

ما هو اضطراب طيف التوحد؟

اضطرابات طيف التوحد هي مجموعة من الاعتلالات المتنوعة التي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل.

ولهذه الاعتلالات سمات أخرى تتمثل في أنماط لا نموذجية من الأنشطة والسلوكيات مثل صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والاستغراق في التفاصيل وردود الفعل غير الاعتيادية على الأحاسيس، بحسب منظمة الصحة العالمية.

تشير التقديرات إلى معاناة حوالي طفل كل 100 طفل من التوحد في العالم، وتمثل هذه التقديرات رقماً متوسطاً ويختلف معدل الانتشار المبلغ عنه اختلافاً شديداً بين الدراسات. ومع ذلك، أفادت بعض الدراسات المضبوطة جيداً بمعدلات أعلى بكثير. ومعدل انتشار التوحد غير معروف في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كما تشير البيانات العلمية المتاحة إلى وجود عدة عوامل تزيد على الأرجح احتمال إصابة الطفل بالتوحد وتشمل العوامل البيئية والوراثية.

ومن الضروري أن تكون الرعاية التي تستهدف المصابين بالتوحد مصحوبة بإجراءات اجتماعية ومجتمعية لمزيد من التيسير والشمول والدعم.

ووفق وزارة الصحة، يعاني المصاب باضطراب طيف التوحد من الحساسية الشعورية مثل فرط أو قلة الحساسية للأصوات والضوضاء واللمس والتذوق والروائح والمحفزات الأخرى.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة مساعدته قدر الإمكان بتقليل الضوضاء الخلفية إلى أدنى حد ممكن.

ما علامات اضطراب طيف التوحد؟

سلطت وزارة الصحة والسكان، الضوء على أبرز المؤشرات التي قد تنبّه الآباء إلى ضرورة استشارة المختصين، لضمان حصول الطفل على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

وفي أول 5 سنوات تظهر الأعراض في معظم الحالات:

* مشاكل في التواصل

* صعوبة في التفاعل الاجتماعي

* اتباع السلوكيات المتكررة والممارسات الروتينية

* التحريك المتكرر للأشياء

* الحساسية الشعورية

وأوضحت وزارة الصحة أنه عند الشهر الـ 6 ستتمثل الأعراض في "قلة أو انعدام الابتسامات العريضة أو غيرها من التعبيرات الودودة"، وعند الشهر الـ 9 تتمثل في "قلة أو انعدام تبادل الأصوات أو الابتسامات أو تعبيرات الوجه الأخرى".

أما عند الشهر الـ 12، سيكون هناك قلة أو انعدام أصوات المناغاة والإيماءات مثل الإشارة بالأصابع أو إظهار المشاعر أو مد الذراعين أو التلويح والاستجابة الضئيلة أو المعدومة عند المناداة بالاسم.

وفي الشهر الـ 16، تتمثل الأعراض في "عدم النطق بكلمات مفردة".

وعند الشهر الـ 18، عدم ممارسة ألعاب التخيل أو التظاهر، وعند الشهر الـ 24 عدم النطق بعبارات من كلمتين.

وشددت الوزارة على أنه عند ملاحظة أي من هذه الأعراض على طفلك اطلب المساعدة من الطبيب المختص واتصل بالخط الساخن 16328.

نصائح مهمة لمساعدة "طفل التوحد"

* اجعل أنشطته اليومية تسير على وتيرة واحدة

* نادِ الطفل باسمه لكي يعرف أنك تخاطبه

* قلل الضوضاء الخلفية إلى أدنى حد ممكن

* تحدث بلغة بسيطة وببطء ووضوح

* حاول أن يكون حديثك مصحوبًا بإيماءات أو صور بسيطة

* انتبه وقتًا إضافيًا حتى يتجاوب مع حديثك

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