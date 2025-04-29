مجلس الوزراء يوافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية. ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، بهدف جذب مزيد من السائحين القادمين إلى مصر لتلقي الخدمات الصحية والعلاجية.

وينص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس حال حضوره الجلسات.

كما يلتزم رئيس المجلس بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج الأعمال، وما تم إنجازه من مهام، إضافة إلى الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمل المجلس وآليات تذليلها.

ويُمنح المجلس الوطني للسياحة الصحية الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإصدار قرارات مُلزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه، ومن أبرز مهامه:

وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.

إعداد برامج توعوية وآليات للترويج للسياحة الصحية محليًا ودوليًا.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير الدولية.

إعداد إحصاءات وطنية دقيقة توضح أعداد المستفيدين من هذه الخدمات، ومكانة مصر في المؤشرات العالمية.

كما يتولى المجلس مسؤولية وضع السياسات التسويقية الوطنية الموحدة للترويج لخدمات السياحة الصحية، إلى جانب:

إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل جميع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، والإشراف على تشغيلها.

ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص.

تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات المختلفة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين من خدمات السياحة الصحية.