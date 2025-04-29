"اتصالات النواب" تناقش استخدام جواز السفر بالتعاقدات مع الاتصالات للمصريين في الخارج

كتب- نشأت علي:



ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب إحاطة بشأن السماح باستعمال جواز السفر للمواطن المصري، أسوة باستعمال بطاقة الرقم القومي وذلك في المعاملات داخل فروع شركات الاتصالات بمصر المقدم من النائبة سمر سالم، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن عمل شرائح موحدة للهواتف المحمول للقارة الأفريقية.

وأكدت سمر سالم خلال اجتماع اللجنة، أن المصريين في الخارج لهم دور كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني ولابد من تسهيل العديد من الإجراءات لخاصة بهم بداية من اعتماد جواز السفر والباسبور كوسيلة لإثبات الشخصية في التعاقد على الخطوط أو الأمور الخاصة بالإجراءات أمام الشركات المصرية العاملة في مصر.

وطالبت البرلمانية، بتجهيز آلية يتم التعامل بها مع ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، موكدة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا نجد قسم في أفرع الاتصالات بدون خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بالجهات الأخرى مثل البنوك وغيرها من الجهات.

ورد المهندس محمد إبراهيم مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بان الدولة والقانون 143 اعتمد الرقم القومي بطاقة تحقيق الشخصية كأدلة للثبوت في التعاملات، وبين بأن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة خاصة مع ذوي الهمم بتخفيض 50% على جميع الأنظمة والخدمات مدى الحياة، بالإضافة إلى تواجد لغة الإشارة وأجبرنا شركات المحمول على تعيين كول سنتر لغة الإشارة وكذلك لعاجزين النظر تم توفير لغة برايم.

وكشف أن الجهاز بصدد البدء في إقرار نظام يمكن المواطن من التعاقد عن بعد والشخص مش محتاج يروح الفرع كل الخدمات هتجيلك لحد البيت.

وناقشت اللجنة طلب النائبة رشا أبو شقرة، بشأن عمل شرائح موحدة للهواتف المحمول للقارة الأفريقية.

ورد المهندس محمد إبراهيم مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الموضوع محل دراسة مع الجهات المعنية.