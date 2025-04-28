أحوال الطقس.. الأرصاد: منخفض جوي وحرارة وأمطار ورياح خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع بشكل مؤقت بداية من يوم الأربعاء القادم حيث تصل على القاهرة لـ 33 درجة.

وأكدت: يوجد منخفض جوي بداية من يوم الأربعاء المقبل يتسبب في نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن، وتصل سرعة الرياح لـ 45 كم على أغلب الأنحاء.

وأشارت غانم إلى أنه يوجد أيضا فرص تساقط الأمطار، خلال الساعات المقبلة وحتى يوم الخميس المقبل، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون أمطار خفيفية.

وأكد لمصراوي: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت: يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أن فصل الربيع انتقالي، ونصفه الثاني يكون أقرب إلى الصيف، ونسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار العام.

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