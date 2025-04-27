هل تزيد أسعار دخول حديقة الحيوان بعد التطوير؟.. فيديو

كتب- احمد الجندي:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه لا يوجد نية لزيادة كبيرة في أسعار تذاكر الدخول إلى حديقة الحيوان، بعد عمليات التطوير المستمرة.

وقال: "الناس غالبًا يتخوفون من أن أي تطوير يعني زيادة في سعر التذكرة، لكننا دائمًا نحرص على أن يكون السعر مناسبًا ومرضيًا للجمهور، ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بالتنزه في الحدائق."

وأشار القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد إلى أن الوزارة تتابع عن كثب أسعار تذاكر الدخول في كافة الحدائق، قائلاً: "نحن حريصون على أن تظل الأسعار معقولة، وأن تلتزم بالتوجيهات المستمرة من معالي الوزير، الذي دائمًا ما يضع مصلحة الجمهور في أولوياته.

وأختتم الدكتور محمد القرش حديثه بتأكيده أن الوزارة تسعى دائمًا لتحقيق توازن بين التطوير والاهتمام بمصلحة المواطنين، معربًا عن تطلعه لافتتاح حديقة الحيوان والأورمان قريبًا، وأعرب عن شكره للجمهور على دعمهم المستمر.