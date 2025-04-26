25 صورة جديدة.. تسيير 50 أتوبيسًا تردديًا (BRT) على مسار المرحلة الأولى

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، في بيان صادر عنها، استمرار تجارب تدريب سائقي أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، وذلك بتسيير 50 أتوبيسًا على مسار المرحلة الأولى الممتد بين محطتي أكاديمية الشرطة وطريق الإسكندرية الزراعي، استعدادًا للتشغيل الرسمي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بسرعة تجهيز المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي، والتي يبلغ طولها 35 كم، تمهيدًا للتشغيل الرسمي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 14 محطة، وهي:

1- محطة الإسكندرية الزراعي: محطة سطحية يصل إليها الركاب عبر نفق مشاة، تخدم طريق مصر-الإسكندرية الزراعي والقادمين من بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة.

2- محطة العقيد أحمد عبد الرحيم (الشرقاوية): محطة سطحية تصل عبر نفق مشاة، وتخدم منطقة الشرقاوية والقري التابعة مثل ميت حلفا وميت نما.

3- محطة شبرا بنها: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم القادمين إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

4- محطة بهتيم: محطة سطحية تصل عبر كوبري مشاة، تخدم منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وشارع نادي إسكو.

5- محطة مسطرد: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم منطقة مسطرد وترعة الإسماعيلية وطريق بلبيس والزائرين المتجهين إلى الأميرية والمطرية.

6- محطة الخصوص: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

7- محطة المرج: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم المرج الجديدة ومحور المرج-الخانكة، وترتبط بمحطة مترو المرج (الخط الأول).

8- محطة القلج: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب.

9- محطة مؤسسة الزكاة: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم مؤسسة الزكاة والمناطق المجاورة مثل عين شمس.

10- محطة الفريق إبراهيم عرابي: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم شارع ال100 ومنطقة الحرفيين.

11- محطة السلام: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم منطقة السلام وموقف السلام ومدينة النهضة واستاد السلام.

12- محطة عدلي منصور: محطة تبادلية غير نمطية تخدم مناطق جسر السويس والهايكستب والعبور وطريق الإسماعيلية، وترتبط بمحطة مترو وعدلي منصور للسكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13- محطة طريق السويس: محطة سطحية بنفق مشاة، تخدم طريق القاهرة/السويس والقادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدارية.

14- محطة أكاديمية الشرطة: محطة سطحية تصل عبر كوبري مشاة، تخدم منطقة الزهراء، مدينة نصر، التجمع الأول، وأكاديمية الشرطة.

وتواصل الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير الأتوبيسات على مسار المرحلة الأولى بغرض تدريب السائقين على تشغيل المركبات، تحديد أماكن التوقف، وزمن التقاطر المقرر بين الأتوبيسات لضمان تقديم خدمة عالية الجودة للركاب. وقد تم تسيير 10 أتوبيسات مع بدء التجارب، ثم ارتفع العدد إلى 20 أتوبيسًا، وصولًا إلى 50 أتوبيسًا حاليًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاطمئنان على جاهزية المرحلة الأولى للتشغيل، حيث تم وضع منظومة متكاملة للعمل تشمل الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري، ووضع آليات واضحة لوصول الركاب إلى المحطات عبر الكباري أو الأنفاق، بالإضافة إلى استكمال الاستعدادات المتعلقة بأماكن الانتظار، ونظم إصدار التذاكر، وآليات العبور عبر البوابات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة، أن المرحلتين الأولى والثانية ستشهدان تشغيل 100 أتوبيس كهربائي بالكامل، تم تصنيعها محليًا في مصر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعمًا لخطة الدولة الشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

ويُشار إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى يمتد بطول 110 كم، ويضم 48 محطة، إلى جانب مواقف ومحطة شحن رئيسية، وثلاث محطات شحن فرعية. وسيُنفذ المشروع على ثلاث مراحل:

1- المرحلة الأولى: من محطة أكاديمية الشرطة إلى طريق الإسكندرية الزراعي (14 محطة).

2- المرحلة الثانية: من المشير طنطاوي إلى تقاطع الفيوم، مرورًا بثلاث محطات على محور المريوطية (الهرم، الملك فيصل، وترسا) إضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي)، بإجمالي 21 محطة.

3- المرحلة الثالثة: من طريق الإسكندرية الزراعي إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وتشمل 13 محطة.

ومن المخطط أن يبلغ زمن التقاطر بين الأتوبيسات 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة، ليصل إلى دقيقة ونصف خلال أوقات الذروة. وسيسهم المشروع في تحسين السيولة المرورية بالطريق الدائري، وربط شرق القاهرة بغربها، إلى جانب تحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مثل:

- مترو الأنفاق (الخط الأول عند محطتي الزهراء والمرج).

- مترو الأنفاق (الخط الثالث عند محطتي عدلي منصور وإمبابة).

- القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور.

ويمثل مشروع BRT إضافة حضارية لشبكة النقل الجماعي في مصر، كونه وسيلة نظيفة صديقة للبيئة تساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن السيارات الخاصة، كما يدعم خطط الدولة في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام الحديثة والآمنة.

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