توقع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في إدارة تجربة السفر والسياحة خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن التكنولوجيا ستسهم بشكل كبير في تسهيل الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

جاء ذلك خلال فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، اليوم.

وقال وزير السياحة والآثار إن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على إدارة العديد من تفاصيل المنتجات والخدمات المرتبطة بالسفر، سواء في قطاع الطيران أو القطاعات السياحية الأخرى، بما يجعل تجربة العميل أكثر سهولة وسلاسة.

وأوضح أن التطورات التكنولوجية المتسارعة ستغير شكل الخدمات التقليدية في قطاع السفر والسياحة، مشيرًا إلى أن الأنظمة الذكية ستصبح أكثر قدرة على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول وخدمات مخصصة تتناسب مع كل مستخدم.

وأضاف شريف فتحي أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات السياحية سيساعد على تحسين تجربة المسافرين، وتقليل التعقيدات المرتبطة بإجراءات السفر، بما يدعم كفاءة التشغيل ويرفع مستويات رضا العملاء مستقبلًا.