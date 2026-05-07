تشهد البلاد اليوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، وذلك وفقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء.

ويمتد قرار العطلة ليشمل العاملين في مختلف الجهات الحكومية، من وزارات ومصالح وهيئات عامة ووحدات إدارة محلية، فضلًا عن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وتتوقف الدراسة أيضًا اليوم في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية، في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.

سبب تعطيل العمل اليوم الخميس في مصر

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على ترحيل إجازة عيد العمال من موعدها الأصلي في الأول من مايو إلى اليوم الخميس، لإتاحة فرصة مناسبة للاحتفال بهذه المناسبة.

وتعكس هذه الإجازة حرص الدولة على تكريم العمال وتقدير دورهم الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

