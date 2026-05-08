رئيس الأعلى للآثار لمصراوي: المتحف المصري بالتحرير لن يُغلق

أكد هشام الليثي، رئيس المجلس الأعلى للآثار، أن مصر تواصل تحركاتها وجهودها لاستعادة الآثار المنهوبة الموجودة بالخارج، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية والجهات المعنية في هذا الملف.

وأوضح "الليثي"، في تصريحات لمصراوي، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، أن بعض القطع الأثرية خرجت من مصر خلال فترات سابقة، في وقت لم تكن فيه أهميتها التاريخية أو الأثرية معروفة بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك حاليًا بشكل مستمر لاستعادة هذه القطع وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وأشار إلى أن قوانين منظمة اليونسكو المتعلقة بالآثار تمثل تحديًا في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بالقطع التي خرجت من مصر قبل عام 1970، موضحًا أن هذه القوانين تمنع استعادة بعض الآثار المسروقة قبل هذا التاريخ، وهو ما وصفه بأنه “أمر يثير علامات استفهام”.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للآثار على أن مصر ستواصل تحركاتها القانونية والدبلوماسية لاستعادة آثارها المنهوبة، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث المصري يمثل أولوية كبيرة للدولة.

وتحدث هشام الليثي عن المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يُعد “أيقونة مصر أمام العالم أجمع”، لما يضمه من كنوز أثرية وتجربة عرض متحفي حديثة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

كما أكد أن المتحف المصري بالتحرير سيظل أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم، نافيًا ما يتردد بشأن إغلاقه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن “الحديث عن غلق المتحف المصري بالتحرير مجرد وهم”.

وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة لإعادة الترويج للمتحف المصري بالتحرير وزيادة أعداد السائحين والزوار به، مؤكدًا أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي يتبنى هذا الملف بشكل كبير، ويعمل على تقديم المتحف للعالم بصورة جديدة تعزز من مكانته التاريخية والسياحية.