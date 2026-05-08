أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس السيسي للإمارات جائت في توقيت شديد الحساسية

كتب : حسن مرسي

07:46 م 08/05/2026

أكد الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تأتي في توقيت شديد الحساسية من تاريخ المنطقة العربية، لتعميق العلاقات الاستراتيجية.

وأوضح شاكر خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن العقيدة المصرية الراسخة تؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الداعمين لتأسيس الاتحاد الإماراتي عام 1971، بدعم من المغفور له الشيخ زايد لمصر في حرب أكتوبر.

ولفت إلى أن "التبادل التجاري والاستثمارات الإماراتية في مصر قفزت إلى حوالي 9.7 مليار دولار في قطاعات العقارات والإنشاءات".

وأكد أن القاهرة تبعث رسالة واضحة للعالم برفضها التام لأي اعتداءات تمس السيادة الإماراتية، ومصر تظل درعًا وسيفًا للأمة العربية.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر تمتلك كافة الأدوات بما فيها القوة العسكرية الدفاعية القادرة على حماية الأشقاء، مع استمرار دعم منظومات الدفاع الجوي.

