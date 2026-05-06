يحل غدا الخميس الموافق 7 مايو 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ويشمل قرار الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وتقرر تعطيل الدراسة في مختلف المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية غدا، ضمن الإجراءات المتبعة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية.

متى صدر قرار إجازة عيد العمال؟

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بترحيل إجازة عيد العمال التي توافق الأول من مايو إلى اليوم الخميس 7 مايو 2026، بهدف إتاحة فرصة مناسبة للاحتفال بالمناسبة.

وتأتي هذه الإجازة في إطار تقدير الدولة لجهود العمال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.

