إعلان

غدًا.. إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

كتب : أحمد العش

10:51 م 06/05/2026 تعديل في 10:56 م

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل غدا الخميس الموافق 7 مايو 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ويشمل قرار الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وتقرر تعطيل الدراسة في مختلف المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية غدا، ضمن الإجراءات المتبعة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية.

متى صدر قرار إجازة عيد العمال؟

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بترحيل إجازة عيد العمال التي توافق الأول من مايو إلى اليوم الخميس 7 مايو 2026، بهدف إتاحة فرصة مناسبة للاحتفال بالمناسبة.

وتأتي هذه الإجازة في إطار تقدير الدولة لجهود العمال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي

بعد ترحيلها.. تعرف على موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعطيل الدراسة عيد العمال مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا ارتفعت نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)
أخبار مصر

لماذا ارتفعت نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)
اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
أخبار مصر

اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
أخبار المحافظات

باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
أخبار مصر

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي