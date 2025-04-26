النقل تحذر من رشق القطارات بالحجارة وتطلب من المواطنين المساعدة

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، المساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن ذلك يُعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا بالغة للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا في جرارات وعربات القطارات.

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