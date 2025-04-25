إعلان

السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط

10:36 ص الجمعة 25 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدا لارجعة فيه ومبدأ ثابتًا في عقيدة المصريين جميعا يترسخ في وجدان الأمة جيلا بعد جيل ضمن أسس أمننا القومى.. التى لا تقبل المساومة أو التفريط.

وأضاف خلال الكلمة التي وجهها صباح الجمعة، بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء، أنه إذ نستحضر اليوم هذه الذكرى الخالدة.. نرفع الهامات إجلالا للقوات المسلحة التي قدمت الشهداء دفاعا عن الأرض والعرض، وسطرت ملحمة خالدة من البذل والتضحية جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة المدنية الذين خاضوا معركة شرسة لاجتثاث الإرهاب من أرض سيناء الغالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي سيناء تحرير سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الأوقاف يغرس شجرة بمحيط النصب التذكاري للشهداء في زغرب

إعلان

إعلان

تطبيق التوقيت الصيفي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط