"أبو شقة" عن ذكرى تحرير سيناء: أرض الفيروز لؤلؤة تزين خريطة الوطن

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان القوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن أرض الفيروز ستظل لؤلؤة تزين خريطة الوطن.

وأضاف "أبو شقة"، في برقيته أن معركة الانتصار بالحرب والمفاوضات التي رفعت علم مصر خفاقًا على أرض سيناء الحبيبه، بتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين دفعوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن، ستظل تضيء صفحات التاريخ.

وبين أن ما يُقام على أرض الفيروز من تنمية حقيقية خلفه إرادة بطل وزعيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسواعد مصرية تستكمل مسيرة البناء والتنمية.

وقدم "أبو شقة"، التهنئة للشعب المصري العظيم بكل القصة والرواية، الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

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