الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء

كتب- محمد نصار:

وجّه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير سيناء، تلك الأرض العزيزة التي سطّر فيها أبطال القوات المسلحة ملحمة وطنية ستظل من أعظم صفحات التاريخ الحديث.

وجاء في نص البرقية: "يشرفني أن أبعث بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الغالية، التي استعاد فيها المصريون، بدماء أبنائهم من أبطال القوات المسلحة، كرامة الوطن وسيادته، مؤكدين قيم التضحية والانتماء".

وأضاف: "هذه الذكرى الخالدة تظل رمزًا لصمود الشعب المصري، وتجسيدًا لإرادة لا تلين، وعزيمة راسخة لقواتنا المسلحة الباسلة، التي سطرت ببطولاتها تاريخًا ناصعًا، لتظل مصر دائمًا قوية، شامخة، مرفوعة الراية".

كما وجّه الدكتور القس أندريه زكي، برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبّر فيها عن بالغ تقديره لما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ورفعته.

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