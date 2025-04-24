رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب ثروت فتح الباب

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والإخلاص لقضايا وطنه.

وتابع رئيس الشيوخ: ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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