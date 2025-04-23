حقيقة تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قدوم موجة حر شديدة تضرب مصر خلال الساعات المقبلة تصل فيها درجة الحرارة العظمى لـ45 درجة مئوية، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض صحراوي مصحوب بجبهة هوائية ساخنة قادمة من وسط إفريقيا، لا أساس له من الصحة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لمصراوي، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأوضحت "غانم" أن درجات الحرارة ستنخفض بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، مضيفة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة غدًا ستكون 27 درجة مئوية، في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تلطيف الأجواء.

وتابعت أن الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى يوم الثلاثاء سيشهد استقرارًا، دون أي ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وفرص ضعيفة على القاهرة الكبرى.

واختتمت "غانم" بأن أعلى درجة حرارة متوقعة في صعيد مصر غدًا ستكون 43 درجة مئوية، على أن تنخفض بعد ذلك لتصل إلى 38 درجة مئوية.

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