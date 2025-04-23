مطلوب حلول عاجلة.. "محلية النواب" تناقش تباين إجراءات التراخيص بكفر الشيخ

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق، بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسؤولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.

وأشار الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب، واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر، وقررت إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة المقبلة .

وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولو إدارة التراخيص للمحلات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ في هذا الشأن .

واقترح النواب حلَّين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، وإما إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.

وحذر السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات؛ خصوصًا أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.

وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.

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