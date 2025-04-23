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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 3 قطع أراضٍ مملوكة للدولة لإقامة مقرات شرطية

01:57 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية مختلفة، تشمل قسمي شرطة، ونقطة تفتيش.

جاء ذلك في إطار خطط تدعيم المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.

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