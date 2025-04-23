مشهد فلكي بديع فجر الجمعة المقبل.. دون "ابتسامة" في مصر

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الاقتران الثلاثي النادر بين القمر وكوكبي الزهرة وزحل، والذي سيحدث فجر الجمعة المقبل، لن يظهر في هيئة "وجه إنسان مبتسم" في سماء مصر أو المنطقة العربية، بل يمكن رؤيته بهذا الشكل فقط في أقصى الغرب كالولايات المتحدة، أو في أقصى الشرق كدول آسيا.

وأضاف تادرس لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا المشهد السماوي البديع سيظهر في السماء بشكل مائل ومتباعد، حيث يتوسط القمر كوكب الزهرة من الأعلى وكوكب زحل من الأسفل، ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة عند الساعة 4:40 فجراً، باتجاه الأفق الشرقي، قبل أن يختفي تدريجياً مع ازدياد ضوء الشفق الصباحي الناتج عن شروق الشمس، موضحا أن كوكب عطارد قد يكون مرئياً أيضاً ضمن هذا المشهد السماوي، بالقرب من الأفق الشرقي قبيل شروق الشمس مباشرة.

وأشار تادرس إلى أن "الاقتران" هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يظهر جرم سماوي قريباً من جرم سماوي آخر ظاهرياً من منظور الرؤية الأرضية، لافتا إلى أن الزاوية الظاهرة بين القمر والمريخ في هذا اليوم ستكون صغيرة جداً، وهو ما يطلق عليه "الاقتران".

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن مشهد هذا الاقتران سيبدو مختلفاً في مناطق متعددة من العالم بسبب 3 عوامل فلكية رئيسية، أهمها الشكل الكروي للأرض، والذي يسبب اختلاف زاوية رؤية السماء من مكان إلى آخر.

وأوضح أن المناطق الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، خاصة الاستوائية، تتميز بزاوية أفق تميل إلى جعل مسار الشمس والكواكب أكثر عمودية عند الفجر، ما يؤدي إلى ظهور القمر والكواكب الثلاثة في شكل قوس شبيه بالابتسامة، أما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فتظهر هذه الأجرام السماوية بشكل مائل، ما يمنع تشكل "الابتسامة" السماوية.

وأضاف أبو زاهرة، أن مسار الشمس في المناطق القريبة من خط الاستواء يرتفع بشكل شبه عمودي عند الفجر، مما يسهم في انتظام القمر والكواكب على هيئة قوس، بينما يكون هذا المسار أفقياً أكثر في المناطق الشمالية، وهو ما يؤدي إلى تباعد الأجرام السماوية وعدم انتظامها في شكل الابتسامة.

ولفت إلى أن القمر وكوكبي الزهرة وزحل تشغل مواقع متقاربة نسبياً في الفضاء، إلا أن الزوايا الظاهرة بينها تختلف حسب زاوية الرؤية من سطح الأرض، حيث تكون هذه الزوايا أكثر ملاءمة لتكوين الابتسامة في المناطق الجنوبية، مقارنة بالمناطق الشمالية التي تظهر فيها الأجرام بزوايا مختلفة.